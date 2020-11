SOBRAL - POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO!

Na noite da última quinta (05/11), a Equipe RAIO 04 em patrulhamento pela Avenida John Sanford, visualizou uma dupla em uma motocicleta em alta velocidade.





Durante abordagem pessoal, foi localizado dois simulacros de arma de fogo, e verificado que a motocicleta Honda CG estaria com queixa de roubo, além de um aparelho celular que acabara de ser roubado nas proximidades do Estádio do Junco.





Francisco Erivando Gomes Oliveira, 18 anos e um menor de 17 anos, ambos residentes no bairro Padre Palhano, foram identificados como autores do delito.





Já na noite de ontem (06/11), a Equipe Raio 05 em patrulhamento na BR 222, visualizou uma dupla em alta velocidade em uma Honda Bros. Durante abordagem pessoal, foi verificado via CIOPS que a motocicleta tinha acabado de ser roubada nas proximidade de um supermercado na BR 222.





Dois menores de idade, residentes no bairro Sumaré, foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190