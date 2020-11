Prefeitura de Sobral gasta milhões na compra de plantas em meio a pandemia

Carnaúba ao preço de R$ 499,62 a unidade, muda de Wasshingtonia robusta ao preço de R$ 1.183,63 a unidade.

A Prefeitura Municipal de Sobral tem promovido verdadeira "hemorragia" de gastos públicos com a compra de mudas de árvores para fins ornamentais num momento delicado para a saúde pública dos Sobralenses. Em 2020 já foram pagos a empresa SOBRAL GARDEN LTDA o montante de R$ 2.143.127,77 (dois milhões cento e quarenta e três mil cento e vinte e sete reais e setenta e sete centavos) para aquisição de mudas de árvores.

Além de todos os valores já pagos, a gestão do Prefeito Ivo Gomes em Sobral, neste já fim de ano, promove mais duas licitações n° AD035/20-SEUMA e n° AD033/20-SEUMA, que foram homologadas para compras de mais mudas de árvores. Nestas novas licitações ha estimativa de gastos de mudas como a de Carnaúba ao preço de R$ 499,62 a unidade, muda de Wasshingtonia robusta ao preço de R$ 1.183,63 a unidade.

















O que é estarrecedor nesses gastos é a prioridade que a gestão Ivo Gomes da neste momento de crise sanitária, onde hospitais como a Santa Casa e o Hospital do Coração agoniza pela escassez de recursos, e há com o dinheiro público dos Sobralenses um gasto com compra de mudas de árvores dessa magnitude. Não seria preciso repensar as prioridades dia gastos da Prefeitura de Sobral?

Via Mais Ceará / Portal da Transparência Sobral