Mulher sai com homem que conheceu na internet, é dopada e acorda estuprada em motel

Ela tomou apenas uma cerveja, mas só recuperou a consciência após já ter sido violentada





Uma mulher de 31 anos foi dopada e estuprada nesse domingo (8) após sair com um homem que havia conhecido pelo aplicativo de relacionamentos Tinder.





Segundo relato da vítima, ela conheceu o suspeito no aplicativo e os dois combinaram de se encontrar em um bar no Bairro Jardim Primavera, em Cuiabá, Mato Grosso por volta das 19h50.





Eles ficaram no local até as 22 horas, depois foram para outro bar, no Centro Norte de Cuiabá, onde ela só se lembra de ter consumido uma cerveja e depois não se recorda de mais nada.





Após isso, a jovem diz ter acordado em um motel no Bairro Cidade Alta, em Cuiabá, com os órgãos genitais feridos e com o suspeito indo para cima dela para tentar manter relação sexual novamente.





Depois, o suspeito a deixou no Bairro Goiabeiras, em Cuiabá, e ela procurou um hospital, onde a Polícia Militar foi acionada.





A jovem recebeu atendimento médico e, depois, foi levada para o Plantão de Defesa das Mulheres, onde um boletim de ocorrência foi registrado. O suspeito dirigia uma caminhonete branca e ainda não foi localizado.





Fonte: Livre