FBI prende homens armados que tentavam entregar cédulas falsas na Filadélfia

Antonio LaMotta, 61, e Joshua Macias, 42, ambos de Virgínia, foram presos na noite da última quinta-feira (05) do lado de fora do centro do Centro de Convenções da Filadélfia, onde a contagem de votos estava ocorrendo.





Ambos estavam armados com rifles AR-15 e pistolas e são acusados de “entregar um caminhão cheio de cédulas falsas” na cidade.





Danielle Outlaw, comissária de polícia da Filadélfia, disse em uma coletiva de imprensa que o FBI havia sido informado de que indivíduos estavam se dirigindo de Virginia Beach para a Filadélfia com armas.





Anita LaMotta, mãe de um dos suspeitos, declarou à Reuters que o filho havia viajado para a Filadélfia porque “queria ajudar” a evitar possíveis tumultos durante a apuração dos votos.

