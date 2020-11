Fim de semana deixa 29 mortos em acidentes de trânsito e homicídios

Vinte e nove pessoas tiveram morte violenta no fim de semana no Ceará. De acordo com os registros das unidades plantonistas das polícias Civil e Militar, foram registrados entre a sexta-feira (20) e o domingo (22), 20 assassinatos no estado e nove mortes em acidentes de trânsito. A maioria dos casos ocorreu no interior do estado.





Em Fortaleza, a Polícia foi mobilizada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para o atendimento a casos de homicídios nos bairros Álvaro Weyne, Otávio Bonfim, José Bonifácio e ainda na BR-116, em Messejana.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ocorreram homicídios na localidade de Tijucussu, em Cascavel; na Avenida do Canal, em Horizonte; e no bairro Itambé, em Caucaia.





No Interior Norte do estado, oito pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Sobral (dois casos, nos bairros Nova Caiçara e Tamarindo), Ubajara (na localidade de Tucuns), Itapipoca (sede), Monsenhor Tabosa (na Rua Raimundo Rodrigues, no Centro), Varjota (na Sede), Forquilha e em Paramoti (na localidade Riacho dos Bois).





No Interior Sul foram registrados cinco crimes de mortes nos seguintes Municípios: Alto Santo (na localidade de Campos Novos), Missão Velha (Na Avenida Brasília), além de Porteiras, Quixeré e um caso de lesão corporal seguida de morte ocorrida em Jaguaruana, cuja vítima morreu no IJF-Centro, em Fortaleza).





Na cidade de Guaraciaba do Norte, dois corpos foram encontrados no fim de semana, porém, sem marcas de violência.





Acidentes com mortes





Nove pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Ceará entre a sexta-feira passada (20) e o começo da madrugada desta segunda-feira (23).





Os desastres com mortes aconteceram, nos Municípios de Abaiara (na CE-293), Morada Nova (CE-138), Boa Viagem (na Localidade de Alto do Mulungu), Ipueiras, São Benedito, Ubajara e Carnaubal.





Das nove pessoas mortas em acidentes, ao menos , seis eram ocupantes de motocicletas.





(Fernando Ribeiro)