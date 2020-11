Jovem que estava desaparecido é encontrado sem vida em matagal em Sobral

O corpo do Argel Conceição Lima foi encontrado hoje (23), nas proximidades do Distrito de Jaibaras (Sobral-CE). Segundo informações, o jovem estava desaparecido desde ontem (22), quando solicitou uma motocicleta para ir na sua casa, desde então, os familiares e amigos não tinham notícias de seu paradeiro.





O corpo do jovem foi encontrado 24h depois em um matagal por um vaqueiro, as Polícia Civil e Militar estiveram no local para levantar as primeiras informações. O IML de Sobral recolheu o corpo para exames periciais.





O corpo apresentava sinais de violência (perfuração a bala)





Sobral já registra 118 homicídios dolosos.





A Polícia Civil irá investigar os fatos.





Com informações de Sobral Online