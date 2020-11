Funcionário de funerária é demitido por tirar foto com o corpo de Maradona

Dono de funerária confirmou a demissão do funcionário fotografado tocando o rosto de Maradona antes do velório; advogado do astro argentino disse que 'os responsáveis terão que pagar'.





Um funcionário da funerária que preparou o corpo de Diego Maradona, velado nesta quinta-feira (26) em Buenos Aires, foi demitido após a divulgação de uma foto em que ele aparece ao lado do caixão aberto, tocando o rosto do astro do futebol argentino.





Maradona morreu aos 60 anos na quarta-feira (25) após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa, na cidade de Tigre.





O dono da funerária argentina pediu desculpas à família de Maradona e disse, em entrevista ao site da emissora Todo Noticias, do grupo Clarín, que o funcionário foi "despedido imediatamente".





A imagem do agente funerário fazendo sinal de positivo, com o caixão aberto, enquanto tocava o rosto de Maradona começou a viralizar no final da manhã de quinta em diversos perfis no Twitter e em grupos do WhatsApp.





O advogado e amigo de Maradona, Matias Morla, mostrou sua perplexidade com o caso e disse, em uma rede social, que o funcionário é "um canalha", e que não descansará "enquanto ele não responder por essa aberração".





"Por conta da viralização da imagem de Diego em seu leito de morte, eu vou pessoalmente encontrar quem foi o canalha que tirou essa foto", disse o advogado. "Todos os responsáveis por essa covardia vão ter que pagar."





Fonte: G1