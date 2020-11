VIOLÊNCIA: HOMEM É ENCONTRADO MORTO NA ZONA RURAL DE GUARACIABA DO NORTE

Um homem de 25 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (26) em Guaraciaba do Norte. A vítima foi identificada como Francisco Jailson Duarte Ribeiro e o corpo foi encontrado por populares na localidade de Mucambo, zona rural do município.





De acordo com informações da Polícia, o cadáver apresentava sinais de violência e bastante machucado na região da cabeça. Ainda de acordo com a PM, a vítima tem antecedente por lesão corporal. Uma equipe da Perícia Forense (Pefoce), estiveve no local e removeu o corpo para o IML de Sobral.





Desde o momento do ocorrido a PM iniciou diligências na região, a fim de identificar e prender os envolvidos no homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)