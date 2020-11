Governo do Estado anuncia concursos para 2.870 novos agentes de segurança

Camilo prometeu ainda convocar a turma remanescente do último concurso do Corpo de Bombeiros, que tem 258 aprovados.





O governador Camilo Santana anunciou, em live nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), novos concursos para agentes de segurança no Ceará. Até o fim do Governo, em 2022, o Estado irá convocar mais 2.870 servidores para a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Ceará (PCCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Camilo prometeu ainda convocar a turma remanescente do último concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que tem 258 aprovados (208 praças e 50 oficiais). Com isso, a Segurança Pública contará com o incremento de 3.128 novos homens e mulheres, nos próximos anos.





Para a Polícia Militar, o concurso será dividido em duas etapas, previstas para 2021 e 2022. Ao total, são 2.200 vagas, sendo 2.000 para soldados e 200 para oficiais. O governador ressaltou que, nos seis anos que está a frente do Governo, já contratou mais de 6 mil policiais militares.





Para a Polícia Civil, serão 500 novas vagas, das quais 100 são para escrivães e 400, para inspetores (não haverá vagas para delegados). Camilo disse que já contratou 1.400 policiais civis, durante os dois mandatos, e o efetivo da Instituição chegou a 3.600 servidores.





Já para a Perícia Forense, serão 170 vagas: 60 para peritos criminais, 20 para peritos legistas, 20 para médicos legistas e 70 para auxiliares de perícia. O governador prometeu que esse será o concurso "mais rápido", pois a Pefoce tem duas sedes para inaugurar, que devem ser preenchidas com os novos servidores.





Mais investimentos para a Segurança Pública





Camilo Santana anunciou ainda outros investimentos para a Segurança Pública do Ceará, até o fim do seu governo:





- Novas unidades do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar, em todas as cidades com Estado com mais de 30 mil habitantes.

- Reforma de todas as delegacias da Polícia Civil e quartéis militares.

- Troca do fardamento da Polícia Militar.





Concursos em outras áreas





O governador aproveitou a oportunidade para anunciar a convocação dos aprovados no concurso da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), ocorrido em 2018.





E prometeu um novo concurso na área da saúde, que irá contemplar médicos, enfermeiros e outros profissionais, a ser anunciado em breve.





Fonte: Diário do Nordeste

Foto Saulo Roberto