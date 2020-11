Homem é preso em Fortaleza após se vestir de PM para impressionar ficante em encontro

Carlos Henrique Barbosa Lopes, 20, natural de São Paulo, foi preso na noite deste domingo, 1º, em uma churrascaria no bairro José Walter usando fardamento do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) durante encontro com uma mulher. A detenção ocorreu após a polícia identificar que o jovem não atua na Polícia Militar do Ceará.





O homem foi encaminhado ao 13º Distrito Policial, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Carlos foi autuado, dentro do artigo 307, do Código Penal, por atribuir-se à falsa identidade. Na delegacia, constatou-se que o detido tem passagens pela polícia por crimes de trânsito e roubo de veículos.





N as redes sociais de Carlos, é possível identificar fotos dele com vestimentas da PM. Não se sabe se outras mulheres foram enganadas por ele.





Materiais apreendidos:





1- Boina vermelha-PM BPChoque com distintivo de pitbull.

1- Par de coturno preto.

1- Camisa interna do Bpchoque.

1- Gandola camuflada do Choque.

1- Calça camuflada do choque.

1- Cinto tático preto da PM.

1- Coldre perna.

1- Gorro Panamá camuflado.

1- Capa de colete tático cor preta.

1- Celular IPHONE 7





Fonte: O Povo