II Jornada da Comunicação UNINTA recebe inscrições

O Centro Universitário Inta (UNINTA), por meio do curso de Jornalismo, informa que estão abertas as inscrições da II Jornada Da Comunicação UNINTA. O evento acontece anualmente e possui caráter interdisciplinar. Nesta edição, a II Jornada da Comunicação Uninta agregará também as atividades da V Semana do Jornalismo UNINTA Presencial, III semana da Publicidade UNINTA EAD, III Semana de Marketing UNINTA EAD e a III Semana do Jornalismo UNINTA EAD.





O tema da Jornada da Comunicação 2020 será “Comunicação multiplataforma – Conectando-se aos Novos Cenários e Configurações” e as atividades acontecerão de forma online, do dia 30/11 a 03/12. Nesse ano de 2020, devido a pandemia do novo coronavírus, o desafio será discutir a prática jornalística a partir das mudanças do avanço tecnológico. Para se inscrever no evento os interessados devem acessar o link:





A organização da II Jornada foi pensada e construída a partir de um coletivo, que envolve professores, estudantes e colaboradores do UNINTA. O processo foi dividido em comissões e, deste modo, os estudantes foram integrados a organização do evento, com o objetivo de pensar e construir a programação.





Segundo o prof. Me Augustiano Xavier, coordenador pedagógico do curso de Jornalismo do Uninta, esta edição contará com uma maior participação de convidados externos e as oficinas serão mais direcionadas as atividades ligadas as práticas comunicacionais. “Contaremos com a participação de Juscelino Filho, apresentador da área de esportes do Bom Dia Ceará; Ívila Bessa – Diretora de Conteúdo Digital do Sistema Verdes Mares, Marina Morena Leitão – Gerente de Novos Negócios do SVM; Aline Corso – Professora Universitária, pesquisadora em Comunicação – UNISINOS, entre outros nomes da área”, afirma.





A programação cultural trará uma apresentação do cantor sobralense, Dinho, além da banda de rock & roll local, Carpem Noctem, que conta com o jornalista Adilson da Nóbrega, que também é professor da instituiçào. O curso de Jornalismo do UNINTA é o único de Sobral e ao longo dos últimos anos forma estudantes que atuam na região noroeste do Ceará e em outros estados. Para conhecer o curso basta visitar a página http://jornalismo.uninta.edu.br/









Serviço





O que: II Jornada da Comunicação UNINTA





Quando: 30/11 a 03/12





Aonde: plataformas online do Uninta e Google Meet – direto de Sobral (CE)





Quem: curso de jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA)









Inscrições: https://www.even3.com.br/2jornadadacomunicacaouninta/





Nicolly D’Lorrainne





Estudante do curso de Jornalismo UNINTA





Agência Júnior de Jornalismo