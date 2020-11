FAL implanta Atendimento Psicopedagógico para discentes e colaboradores

Buscando contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem no convívio da formação acadêmica, no campo do trabalho e na realidade social, a Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) criou o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP). O serviço gratuito oferece apoio psicológico, pedagógico e acompanhamento aos discentes, docentes e colaboradores.





O NAP tem como objetivo atuar com seriedade na promoção e qualificação do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo com ações voltadas para a comunicação, dando aos professores, alunos e colaboradores a possibilidade de atendimento e orientação sempre quando for necessário. O resultado esperado é a formação profissional de nível superior de melhor qualidade, a democratização do saber e a participação cidadã.





Segundo a Psicopedagoga, Francisca Maria Marques, “o projeto é voltado a pessoas que apresentam dificuldades de aprendizagem na faculdade, no contexto que necessite de habilidades específicas como leitura, escrita, atenção, concentração e a portadores de necessidade especiais, com vistas ao seu pleno desenvolvimento. O espaço oferece atendimento e orientação psicopedagógico gratuito, de forma a atender as necessidades e anseio com relação aos estudos e crescimento pessoal de cada pessoa, incluindo também as suas necessidades individuais e coletivas, emocional e cognitivas e sociais, levando o estudante ou funcionário a aprender com prazer”, explicou.





Para agendar um horário, basta enviar uma e-mail para psicopedagoga@faculdadealencarina.com.br ou ainda no whatsapp (88) 99209.4850 e aguardar o retorno do NAP.









