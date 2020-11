MATANÇA: Sete pessoas são mortas em chacina em Ibaretama, no Sertão Central; criança está entre as vítimas

Sete pessoas foram assassinadas na madrugada desta quinta-feira (26) na localidade de Ouro Preto, no distrito de Pedra e Cal, em Ibaretama, a 130 km de Fortaleza. Segundo informações iniciais, uma mulher e uma criança estão dentre as vítimas.





Homens encapuzados e armados entraram pelos fundos da casa e começaram a atirar, segundo a delegacia de Quixadá.





A Secretaria da Segurança informou que as equipes que estão no local estão colhendo os dados das vítimas.





Uma moradora da localidade afirmou que homens armados deram ordem para entrar no local. Uma mulher, que seria proprietária da casa, tentou impedir os suspeitos e foi a primeira a ser morta. Em seguida, os atiradores mataram outros cinco homens e a criança que estavam dentro da residência.





Investigações





Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI-Sul), da Polícia Civil, e da Coordenadoria de Inteligência da pasta foram deslocadas até Ibaretama para, junto com a equipe da Delegacia Regional de Quixadá, efetuar os levantamentos sobre as mortes registradas na cidade.





Ainda segundo a pasta, investigações estão em andamento com objetivo de identificar a autoria dos crimes. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas também atua na região. Pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), além do trabalho do Policiamento Ostensivo Geral (POG), também atuam equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi/Cotar).





Chacina de Quiterianópolis





Pouco mais de um mês atrás, outra chacina foi registrada no estado. No último 18 de outubro, cinco homens foram assassinados a tiros, em uma residência na Rua Manuel Vieira de Carvalho, no município de Quiterianópolis, a 410 quilômetros de Fortaleza. Um sexto homem ficou ferido e foi socorrido para a Santa Casa de Sobral.





As vítimas consumiam bebidas alcoólicas quando quatro homens armados entraram no local, pediram para as vítimas ficarem deitadas e efetuaram vários disparos.





Após o crime, levantamentos da polícia apuraram que duas vítimas tinham passagens pela polícia. Uma delas usava tornozeleira eletrônica.





Maranguape





Em maio deste ano, quatro pessoas foram mortas depois de serem baleadas, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime ocorreu em uma residência Rua Vera Cláudia, no Bairro Área Seca, Novo Maranguape.





Na época, a Secretaria da Segurança afirmou que os indivíduos entraram dentro da residência e efetuaram disparos de arma de fogo contra os moradores. Sebastião Rodrigo Cavalcante Barbosa de 19 anos, os dois irmãos identificados como Nardiey Moreira Marques da Silva de 21 e Nardilan Moreira Marques da Silva de 20 e uma quarta pessoa foram atingidos e morreram no local. As vítimas não possuíam antecedentes criminais.





Com informações do Diário do Nordeste

Foto Blog Fernando Ribeiro