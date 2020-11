O furto aconteceu por volta das 16h desta sexta-feira (27), na rua Anahid Andrade, quando a proprietária desembarcou para efetuar uma compra. As câmeras do posto de gasolina mostram o homem que levou a motocicleta Shineray e a polícia já identificou o indivíduo. O veículo está sem placa e tem o nome da proprietária (Patizinha), no paralamas dianteiro.





Quem tiver informações pode entrar em contato no WhatsApp 88 99611.1753.