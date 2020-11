Dono da empresa Guanabara é condenado a 28 anos e 8 meses de cadeia

O dono da empresa Guanabara e da maioria dos ônibus de Fortaleza, Jacob Barata Filho, foi condenado a 28 anos e 8 meses pelo juiz Marcelo Bretas — a sentença foi publicada ontem.





Jacob é parceiro dos FGs no Ceará, sempre ajudando com dinheiro as eleições do clã. O condenado também tem fortes vínculos com empresários cearenses.





A prisão de Jacob Barata Filho por corrupção ativa e participação em organização criminosa é uma virada no sistema de transporte coletivo municipal de Fortaleza e interestadual do Nordeste.





Em tempo





A condenação é referente à operação Ponto Final, desdobramento da operação Lava Jato que investigou o pagamento de propina a políticos por empresários do setor de transporte público, para obter vantagens no valor das tarifas e outras benesses.





