ABSURDO! Taxa de turismo em Jeri sobe de R$ 5 para R$ 30 a partir de janeiro

A Câmara de Vereadores de Jijoca de Jericoacoara aprovou nesta sexta-feira (27) o reajuste da taxa de turismo sustentável da vila. A taxa atual é de R$ 5 diários e passará a ser de R$ 30 a partir de janeiro, com a diferença de que a nova taxa permite a permanência do visitante por até sete dias. Se exceder este período, será cobrado um adicional de R$ 3 por dia.





A taxa de estacionamento externo da vila também foi reajustada e deve passar dos atuais R$ 20 diários para R$ 40. Conforme o presidente da Câmara de Vereadores de Jericoacoara, Jair Silva, os novos valores podem começar a ser cobrados a partir de 1º de janeiro, mas a Prefeitura ainda irá definir a data. "De qualquer forma deve ser em janeiro", aponta.





Segundo ele, há uma reclamação geral do trade turístico em relação ao chamado turismo predatório, que não zela pela preservação da vila, gerando a aprovação dos projetos por seis votos a cinco. "Estamos fazendo isso para que possamos nos adequar a melhores condições", afirma.





Os reajustes foram solicitados pela Secretaria do Turismo do Estado do Ceará (Setur) como forma de "melhor administrar as visitas e financiar a infraestrutura necessária ao bem comum de moradores e turistas".





Crianças com até 12 anos, idosos, pessoas com deficiência, moradores e prestadores de serviço na vila estão isentos das cobranças.





(Diário do Nordeste)