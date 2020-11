Mais três mulheres são assassinadas no Ceará, aumentando para 304 os crimes no Ceará

Subiu para 304 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano. Nas últimas 48 horas, as autoridades fizeram o registro de mais três crimes do gênero. Na noite desta quinta-feira (26), uma mulher foi assassinada enquanto dormia numa rede dentro de sua residência, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





De acordo com a Polícia, o crime ocorreu na mesma localidade onde, há cerca de um mês, duas jovens foram também mortas e uma terceira ficou ferida. Ambos os casos aconteceram no Distrito de Telha-Camará, em Aquiraz. A mulher morta foi identificada como Adriana e a Polícia não informou se o crime está ligado ao duplo assassinato anterior ou à guerra de facções que é intensa em Aquiraz.





Também ontem, em Ibaretama (a 130Km de Fortaleza), sete pessoas foram mortas na segunda chacina registrada no Ceará em menos de um mês. E entre as sete vítimas está uma mulher, a jovem identificada como Luana Melo da Costa, 19. Ela e as outras seis pessoas, incluindo uma criança de 7 anos e dois adolescentes, foram mortos, a tiros, por um grupo armado que invadiu a casa da família na localidade de Pedra e Cal, na zona rural de Ibaretama.





Mais uma





Já na noite da última terça-feira (24), uma jovem de 24 anos foi morta, a tiros, em plena praça pública no bairro Sítio São João, no Grande Jangurussu, na zona Sul de Fortaleza. O crime teria como motivação a guerra de facções naquela comunidade.





Francisca Tayná Bandeira Lima recebeu vários tiros à queima-roupa disparados por bandidos de uma facção e teve morte instantânea. Ela seria informante ou simpatizante de uma facção rival à dos criminosos, segundo levantamentos feitos pela Polícia.





Balanço





Em novembro já são 18 mulheres assassinadas no Ceará. Veja, a seguir, a lista das vítimas dos assassinatos no estado:





01 – (02/11) – Vítima não identificada (achado) – (MORADA NOVA)





02 – (06/11) – Vítima não identificada (bala) – Av. Perimetral/B. Jangurussu (CAPITAL)





03 – (10/11) – Cícera Samires dos Santos Sousa (bala) – Sede/Centro (MILAGRES)





04 – (11/11) – Maria Luíza Mesquita, 53 (bala) – Rua Pintor Lemos/Sede (SOBRAL)





05 – (11/11) – Gisélia de Paiva Pereira (bala) – (LIMOEIRO DO NORTE)





06 – (11/11) – Francisca Roberta da Silva, 222 – Distrito Telha-Camará (AQUIRAZ)





07 – (11/11) – Francisca Suellen da Silva Clemente, 15 (bala) – D. Telha-Camará (AQUIRAZ)





08 – (11/11) – Ana Gláucya Ferreira Braz (bala) – B. Parque Dom Pedro (ITAITINGA)





09 – (14/11) – Conhecida por Jade (bala) – B. Serrinha (CAPITAL)





10 – (14/11) – Vítima não identificada (bala) – Viaduto do Antônio Bezerra (CAPITAL)





11 – (14/11) – Conhecida por “Pretinha” (bala) – (JAGUARETAMA)





12 – (16/11) – Vítima não identificada (bala) – B. Planalto Ayrton Senna (CAPITAL)





13 – (18/11) – Maria Silva Freitas, 55 (faca) – Bairro Marrecos (ACARAPE)





14 – (18/11) – Ericlene dos Santos, 18 (bala) – Bairro Franciscanos (JUAZEIRO DO NORTE)





15 – (22/11) – Dayra Lorrane Matias Cardoso, 22 (faca) – Bairro Zona Nobre/Sede (ITAPIPOCA)





16 – (24/11) – Francisca Tayná Bandeira de Lima, 24 (bala) – Praça do Sítio São João (CAPITAL)





17 – (26/11) – Identificada apenas por Adriana (bala) – Distrito Telha-Camará (AQUIRAZ)





18 – (26/11) – Luana Melo da Costa, 19 (bala) – Distrito Pedra e Cal (IBARETAMA).





(Fernando Ribeiro)