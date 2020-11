Na manhã deste domingo (8), uma moto foi furtada no Cento de Sobral.

O veículo furtado, uma Honda Fan de cor preta e placa OIB-6551, estava estacionado em frente o Vapt Vupt.

Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.