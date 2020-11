Moro e Huck conversam sobre chapa presidencial em 2022

Moro foi ministro da Justiça de Bolsonaro até abril deste ano, quando pediu demissão.





O ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, e Luciano Huck, apresentador da Rede Globo, negociam uma aliança para as eleições de 2022.





Eles tiveram um encontro na casa do ex-juiz no dia 30 de outubro, de acordo com informações da Folha.





Não ficou definido, no entanto, quem seria o cabeça de chapa e quem ocuparia o posto de candidato a vice.





Essa definição teria ficado para o ano que vem, dada a distância atual para as eleições de 2022.





Ainda não está claro por qual — ou quais — partidos políticos a dupla concorreria.





Luciano Huck tem proximidade com o Cidadania. Já Sérgio Moro, com o Podemos.





(Renovamídia)