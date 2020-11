Na manhã desta quinta-feira, da 12, por volta das 11h00, mais uma motocicleta foi furtada na cidade de Sobral! O veículo foi furtado no Centro da cidade.

A motocicleta furtada foi uma Shineray 50 cc de cor vermelha.

Quem souber informações do paradeiro do veículo furtado, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.