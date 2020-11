SOBRAL "ABANDONADA": DUPLO HOMICÍDIO É REGISTRADO NO GRANDE SINHÁ SABÓIA

Na noite desta quinta-feira (12), por volta das 18h40, um duplo homicídio foi registrado no Grande Sinhá Sabóia.

Dois homens foram executados com vários tiros nas proximidades do restaurante "O Aragão". Uma das vítimas morreu no local da ocorrência e outra vítima morreu na UPA 24hs, no Parque Santo Antônio. Uma criança também foi ferida a bala, mas passa bem.

Os autores do crime, dois homens em uma moto, fugiram logo após o crime, tomando destino ignorado.

Equipes da Polícia Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender o autores do crime.

Sobral registra 114 homicídios dolosos no corrente ano.

Mais detalhes em instantes.