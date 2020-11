Irmãs são mortas a tiros, e namorada de uma delas é baleada em Aquiraz

A vítima ferida a tiros conseguiu se abrigar em uma casa para escapar dos suspeitos, que ainda não foram presos.

Duas irmãs foram mortas a tiros, e a namorada de uma delas foi baleada, na noite desta quarta-feira (11), no bairro Telhas, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima ferida conseguiu escapar se abrigando na casa de um morador e depois foi levada em um carro por aplicativo para um hospital.





O Sistema Verdes Mares solicitou à Secretaria da Segurança Pública nota com mais informações sobre o caso e aguarda resposta.





Testemunhas disseram à polícia que as vítimas foram surpreendidas por suspeitos que estavam a bordo de duas motocicletas e fugiram do local após a ação criminosa.





As investigações sobre a motivação do crime estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Buscas são realizadas para tentar identificar e capturar os suspeitos.





(DN)

Foto: Rafaela Duarte