Em transmissão pelas redes sociais hoje (11), o presidente Jair Bolsonaro pediu votos para o candidato do MDB à Prefeitura de Sobral, Oscar Rodrigues. Ele criticou a gestão do prefeito Ivo Gomes (PDT) ao dizer que o candidato opositor “tem tudo pra desbancar aquela tradicional família que, há décadas – não digo que administra – manda no município”.





Fonte: Ponto Poder/Diário do Nordeste