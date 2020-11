Ivo Gomes é reeleito prefeito de Sobral

Candidato à reeleição, ele garantiu a vitória com 99% das urnas apuradas, quando alcançou 66.192 votos.





Ivo Gomes (PDT) foi reeleito, neste domingo (15), prefeito de Sobral para mais um mandato à frente do município, com 59,23% dos votos válidos (66.192 votos). O resultado saiu às 22h40, com 99% das urnas apuradas.





Reeleito, ele deve tomar posse em 1º de janeiro de 2021, mantendo a cidade sob o domínio do seu grupo político por mais quatro anos. Em Sobral, a hegemonia já dura 24 anos.





Com a maioria dos votos, Ivo derrotou o empresário Oscar Rodrigues (MDB), que obteve 40,77% dos votos válidos com 100% das urnas apuradas. Os votos brancos somam 3,18%; nulos, 4,35%; abstenções, 14,5%. Neste pleito, a cidade tinha apenas duas candidaturas.

Evolução nas pesquisas





A pesquisa Ibope contratada pelo Diário do Nordeste, divulgada no dia 12 de novembro, indicava a vitória de Ivo Gomes sobre o empresário Oscar Rodrigues, com uma ampla vantagem. Na pesquisa, o pedetista aparecia com 56% das intenções de voto, enquanto o emedebista figurava com 33%. A gestão dele era aprovada por 55% dos eleitores consultados e classificada como regular por 27% dos entrevistados.

Quem é o prefeito eleito





De família tradicional na política de Sobral e do Ceará, Ivo Ferreira Gomes, de 52 anos, foi eleito prefeito de Sobral pela primeira vez em 2016, com 57.908 votos (51,44%). É advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e com mestrado em Harvard (EUA).





Ivo Gomes iniciou a carreira política no município de Sobral, onde foi chefe de gabinete da Prefeitura e Secretário de Desenvolvimento da Educação. Em 2002 foi eleito pela primeira vez deputado estadual com 50.326 votos. Em 2006, integrando o Partido Socialista Brasileiro (PSB), Ivo foi o segundo deputado estadual mais votado do Ceará, com 73.096 votos. Em 2007, foi convidado pelo então governador Cid Gomes para assumir a chefia do gabinete do Governo do Estado do Ceará, onde atuou até março de 2011. Nas últimas eleições, obteve mais de 73 mil votos.





Quais propostas do prefeito eleito





Em seu plano de governo, o candidato promete desenvolver sua próxima gestão baseada em 8 eixos estratégicos: assistência social; cultura; Educação; emprego e renda na cidade e no campo; infraestrutura; juventude, esporte e lazer; Saúde e segurança pública. Ivo vislumbra realizar obras como a construção do Centro de Atividades e Lazer da Pessoa Idosa e as implantações da Escola de Gastronomia, aliada ao Restaurante Popular, e do Aeroporto Regional de Sobral.





Cidade





Sobral é um município da região Norte do Ceará, com população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 210.711 pessoas em 2020. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita da cidade é de R$ 21.679,33, sendo o 7º do Estado. Já o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,714.





(Diário do Nordeste)