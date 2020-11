Liberado as datas do auxílio de R$ 300 e R$ 600 até o início do ano que vem

Os trabalhadores aprovados no programa do auxílio emergencial vão receber seus benefício o inicio do ano que vem. A Caixa Econômica Federal continua depositando os pagamentos ao beneficiários como também liberando novas rodas de saque em dinheiro e transferência do benefício.





Atualmente, a instituição financeira está realizado o pagamento do Ciclo 4, referente a 7ª parcela e extensão do programa.





O benefício criado em abril pelo Governo Federal foi estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória nº 1000. O Auxílio Emergencial Extensão será pago em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso de mães que são as únicas responsáveis pela família, o valor é de R$ 600.





Todos os beneficiários que cumprem os requisitos vão receber cinco parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial. Porém, nem todos terão direito às quatro parcelas de R$ 300.





O beneficiário que recebeu a 1ª parcela em abril terá direito as 9 parcelas

O beneficiário que recebeu a 1ª parcela em maio terá direito a 8 parcelas, sendo as cinco de R$ 600 e três parcelas de R$ 300.

O beneficiário que recebeu a 1ª parcela em junho terá direito a 7 parcelas, sendo as cinco de R$ 600 e duas parcelas de R$ 300.

O beneficiário que recebeu a 1ª parcela em julho terá direito a 6 parcelas, sendo as cinco de R$ 600 e apenas uma parcela de R$ 300.

A avaliação para recebimento do Auxílio Emergencial Extensão ocorrerá mensalmente e o resultado, bem como outras informações, você pode consultar no site da Caixa.





Novo grupo de aprovados





No dia 29 de outubro, um novo grupo com 95 mil beneficiários foi aprovado para receber as 5 parcelas de R$ 600. Esse lote é composto pelas pessoas que tiveram o pagamento reavaliado em outubro em decorrência de atualizações cadastrais nas bases de dados do governo federal.





Por terem sido consideradas elegíveis somente agora, esse grupo não terá direito a nenhuma parcela do auxílio extensão. Veja o calendário de pagamento para os aprovados em outubro:



1ª parcela será paga no Ciclo 4 (entre 30 de outubro e 20 de novembro);

2ª parcela será paga no Ciclo 5 (entre 22 de novembro e 12 de dezembro);

3ª, 4ª e 5ª parcelas serão pagas no Ciclo 6 (entre 13 e 29 de dezembro).

Liberação de cada ciclo



Em novembro os seguintes ciclos estão liberados:



Ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital para nascidos em dezembro

Ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a outubro

Ciclo 4 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de fevereiro a dezembro

Ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a setembro

Ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a junho



Em dezembro os seguintes ciclos serão liberados:



Continuação do Ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de novembro e dezembro

Continuação do Ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de outubro a dezembro

Continuação do Ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de julho a dezembro

Ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro

Ciclo 6 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a dezembro

Ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro



Em janeiro os seguintes ciclos serão liberados:



Continuação do ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de março a dezembro

Continuação do ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de março a dezembro

Calendário



Ciclo 3

Depósito em conta poupança social digital



O ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital já se encerrou



Saque em dinheiro e transferência bancária



14/11 – NASCIDOS EM MARÇO

21/11 – NASCIDOS EM ABRIL/MAIO

24/11 – NASCIDOS EM JUNHO

26/11 – NASCIDOS EM JULHO

28/11 – NASCIDOS EM AGOSTO/SETEMBRO

01/12 – OUTUBRO

05/12 – NASCIDOS EM NOVEMBRO/DEZEMBRO



Ciclo 4



Depósito em conta poupança social digital



30/10 – NASCIDOS EM JANEIRO

04/11 – NASCIDOS EM FEVEREIRO

05/11 – NASCIDOS EM MARÇO

06/11 – NASCIDOS EM ABRIL

08/11 – NASCIDOS EM MAIO

11/11 – NASCIDOS EM JUNHO

12/11 – NASCIDOS EM JULHO

13/11 – NASCIDOS EM AGOSTO

15/11 – NASCIDOS EM SETEMBRO

16/11 – NASCIDOS EM OUTUBRO

18/11 – NASCIDOS EM NOVEMBRO

20/11 – NASCIDOS EM DEZEMBRO



Saque em dinheiro e transferência bancária



14/11 – NASCIDOS EM MARÇO

21/11 – NASCIDOS EM ABRIL/MAIO

24/11 – NASCIDOS EM JUNHO

26/11 – NASCIDOS EM JULHO

28/11 – NASCIDOS EM AGOSTO/SETEMBRO

01/12 – OUTUBRO

05/12 – NASCIDOS EM NOVEMBRO/DEZEMBRO



O calendário do ciclo 3 e 4 para saque é o mesmo!



Ciclo 5

Depósito em conta poupança social digital



22/11 – NASCIDOS EM JANEIRO

23/11 – NASCIDOS EM FEVEREIRO

25/11 – NASCIDOS EM MARÇO

27/11 – NASCIDOS EM ABRIL

29/11 – NASCIDOS EM MAIO

30/11 – NASCIDOS EM JUNHO

02/12 – NASCIDOS EM JULHO

04/12 – NASCIDOS EM AGOSTO

06/12 – NASCIDOS EM SETEMBRO

09/12 – NASCIDOS EM OUTUBRO

11/12 – NASCIDOS EM NOVEMBRO

12/12 – NASCIDOS EM DEZEMBRO



Saque em dinheiro e transferência bancária



19/12 – NASCIDOS EM JANEIRO/FEVEREIRO

04/01 – NASCIDOS EM MARÇO

06/01 – NASCIDOS EM ABRIL

11/01 – NASCIDOS EM MAIO

13/01 – NASCIDOS EM JUNHO

15/01 – NASCIDOS EM JULHO

18/01 – NASCIDOS EM AGOSTO

20/01 – NASCIDOS EM SETEMBRO

22/12 – NASCIDOS EM OUTUBRO

25/12 – NASCIDOS EM NOVEMBRO

27/12 – NASCIDOS EM DEZEMBRO



Ciclo 6

Depósito em conta poupança social digital



13/12 – NASCIDOS EM JANEIRO E FEVEREIRO

14/12 – NASCIDOS EM MARÇO

16/12 – NASCIDOS EM ABRIL

17/12 – NASCIDOS EM MAIO

18/12 – NASCIDOS EM JUNHO

20/12 – NASCIDOS EM JULHO E AGOSTO

21/12 – NASCIDOS EM SETEMBRO

23/12 – NASCIDOS EM OUTUBRO

28/12 – NASCIDOS EM NOVEMBRO

29/12 – NASCIDOS EM DEZEMBRO



Saque em dinheiro e transferência bancária



19/12 – NASCIDOS EM JANEIRO/FEVEREIRO

04/01 – NASCIDOS EM MARÇO

06/01 – NASCIDOS EM ABRIL

11/01 – NASCIDOS EM MAIO

13/01 – NASCIDOS EM JUNHO

15/01 – NASCIDOS EM JULHO

18/01 – NASCIDOS EM AGOSTO

20/01 – NASCIDOS EM SETEMBRO

22/12 – NASCIDOS EM OUTUBRO

25/12 – NASCIDOS EM NOVEMBRO

27/12 – NASCIDOS EM DEZEMBRO



O calendário do ciclo 5 e 6 para saque é o mesmo!





Fonte: Jornal Contávil