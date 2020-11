Trump reconhece derrota e diz que Biden venceu porque "roubou"

Em tuíte, presidente alegou novamente que eleições foram fraudadas e tiveram problemas com equipamentos, além de não permitir observadores





O presidente Donald Trump reconheceu pela primeira vez, neste domingo (15), que o democrata Joe Biden venceu as eleições presidenciais, mas acusou o concorrente de ter roubado.





Em um tuíte, Trump alegou novamente que a eleição foi fraudada e que observadores republicanos foram impedidos de acompanhar a contagem de votos. Mas, novamente, não apresentou nenhum tipo de prova.





"Ele venceu porque as eleições foram fraudadas. Sem observadores autorizados, votos contados por uma empresa privada da esquerda radical, a Dominion, com uma má reputação e equipamentos ruins que nem sequer funcionaram no Texas (onde eu ganhei por muitos votos!), a mídia falsa e silenciosa, e mais!".





Apesar das constantes acusações de Trump de que as eleições foram fraudadas e tiveram irregulares, autoridades já afirmaram que a eleição de 2020 foi a mais segura da história dos EUA.





Com a contagem final de votos, Joe Biden venceu as eleições com 290 delegados, enquanto Trump conquistou 232. Para ser eleito, um dos candidatos precisaria atingir o número de 270.





Fonte: R7