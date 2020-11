Mulher processa marido após descobrir que ele é careca

Uma contadora, de 27 anos, processou o marido por quebra de confiança após descobrir que ele era careca. O casamento dos dois foi arranjado e o homem, de 29 anos, mora em uma cidade diferente da mulher. O caso ocorreu na Índia, na terça-feira (27).





As famílias de ambos arranjaram o casamento no mês de outubro. No entanto, após a união a mulher teve uma surpresa ao descobrir que o homem era calvo. De acordo com o The Times of India, o marido usava uma peruca para disfarçar a falta de cabelo.





A polícia registrou o caso com base na denúncia da contadora. No relato. ela afirmou que ficou chocada ao saber que o esposo era careca. Ela também afirmou que se soubesse antes não teria se casado com ele. O acusado foi condenado a pagar uma fiança ao tribunal.





