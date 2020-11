POLICIAIS DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO NO BAIRRO SUMARÉ, EM SOBRAL

Um homem foi preso na última segunda-feira, dia 02, pela composição do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), após uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. Na ação, foi localizado um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas na rua São José, bairro Sumaré, município de Sobral/CE.





O trabalho policial teve início quando a equipe foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para averiguar a ocorrência. No local, os militares ouviram disparos de arma de fogo, momento em que foi visualizado um indivíduo em fuga. Momentos depois, ele foi abordado e, durante a vistoria no perímetro, a arma localizada em um terreno baldio, onde o infrator teria escondido o revólver.





Ronaldo Ferreira Aragão (34) recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, sendo autuado por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública.





Fonte: Sobral 190