PANDEMIA DE FURTOS E ROUBOS DE MOTOS EM SOBRAL!

Mais uma motocicleta foi furtada na Centro de Sobral! O furto aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 12, na rua Desembargador Moreira da Rocha, nas proximidades do antigo Quartel da Polícia Militar.





O proprietário do veículo estacionou sua moto por volta das 07h00 e ao retornar às 12h20, verificou que sua motocicleta havia sido furtada.





O veículo furtado trata-se de uma Honda Titan 125, ano 2002 de cor verde e placa HWS-5136. Pede-se encarecidamente quem tiver informações do paradeiro do veículo entrar em contato com o proprietário, através do número: (88) 9 9486-5393.





Fonte: Tiro e Queda Notícias / Frank Oliveira