Polícia Civil apreende 1,7 quilo de cocaína e R$ 13 mil em ação de combate ao tráfico de drogas no Cariri

Mais uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, resultou na apreensão de drogas e dinheiro, além da captura de um casal. A ofensiva foi realizada, na manhã desta quarta-feira (25), no bairro Lagoa Seca em Juazeiro do Norte, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. A ofensiva é a segunda em três dias realizada pelos policiais civis na região.





Maria Cintia Lima da Silva (22) e Tiago Reis Gonçalves (31), ambos sem antecedentes criminais, foram capturados após uma investigação realizada pelo NCTD. O casal era investigado pelos policiais civis por suspeita de tráfico de drogas. Eles foram abordados quando estavam em um veículo Onix de cor branca. Foi feita uma revista, onde os policiais civis localizaram a droga próxima ao banco do passageiro. Após a apreensão, os policiais seguiram com a dupla até dois endereços deles onde foram localizadas mais drogas – totalizando a apreensão de 1,7 quilo de cocaína, além da quantia de R$ 13 mil, maquinetas de cartão de crédito e apetrechos para embalagem e comercialização dos entorpecentes.





Com o flagrante, a dupla foi levada para a sede da delegacia regional onde foi autuada por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A Polícia Civil mantém as investigações no sentido de localizar outros partícipes da ação criminosa.









Ação anterior





Na última segunda-feira (23), a PCCE apreendeu 750 comprimidos de ectasy e 25 selos de LSD. A quantidade representou a maior apreensão de droga sintética na região do Cariri este ano. Na ocasião, dois universitários, estudantes de medicina e psicologia, foram capturados em flagrante. A ofensiva policial foi realizada na cidade de Mauriti. A dupla foi abordada na rodovia CE-384, na zona rural de Mauriti próximo a divisa com a Paraíba, quando trafegavam em uma motocicleta. Com eles, a Polícia localizou toda a droga que estava guardada em uma caixa, além de aparelhos celulares.









Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com os trabalhos na região repassando informações que auxiliem as equipes policiais. As denúncias pode sem feitas para o número: (88) 9.9861-6987, que é o WhatsApp do Núcleo, por onde podem ser realizadas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.