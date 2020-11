Em ações distintas durante o final de semana, Equipes do CPRAIO conseguiram recuperar duas motocicletas roubadas na localidade do Serrote do Piaba e outras duas nas proximidades do Córrego da Onça, no distrito do Bonfim.





As quatros motocicletas foram apresentadas na Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190