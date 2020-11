POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM EM AÇÃO!

Na tarde desta quinta-feira, dia 5, Policiais Civis da 5ª Delegacia Regional de Camocim com apoio do grupamento CORE da Polícia Civil, efetuaram a prisão do indivíduo Francisco Cornélio dos Santos. Cornélio é suspeito de envolvimento no duplo homicídio ocorrido no dia 18 de setembro do corrente ano, no bairro Nossa Sra. de Fátima, que vitimou o casal Diones Alves Sousa e Micaele dos Reis Teixeira.

Dr. Herbert Ponte e Silva - Delegado Regional de Camocim







Francisco Cornélio é suspeito de ter auxiliado os criminosos, ou seja, conduziu os suspeitos até o local do crime e deu fuga aos suspeitos. O carro utilizado no crime, um fiat pálio, está apreendido na Delegacia de Camocim.

Segundo o Delegado Regional, Dr. Herbert Ponte e Silva, presidente o inquérito policial que cuida da investigação do crime, com a prisão de Cornélio, encerra-se o procedimento policial que será remetido à Justiça.

A prisão aconteceu na rua Zezé Diogo, bairro Serviluz, em Fortaleza.

O preso foi conduzido a cadeia pública de Granja, onde se encontra à disposição da Justiça da Comarca de Camocim.