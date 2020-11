Polícia Civil prende homem suspeito de feminicídio em Sobral

Um trabalho investigativo conduzido pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, com o apoio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do mesmo município, resultou na prisão de um homem suspeito de cometer um feminicídio em abril deste ano, em Sobral – município pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A prisão ocorreu, na tarde dessa quarta-feira (4), por força de um mandado de prisão preventiva. Além da captura, o homem foi flagranteado em posse de entorpecentes.





Com informações que subsidiaram os trabalhos investigativos acerca do crime que vitimou Ana Alice Dias de Souza (17), no dia 05 de abril deste ano, em Sobral, a Polícia Civil identificou e prendeu John Lennon Mendes (27), com antecedentes por roubo e contravenção penal. O homem, que era companheiro da vítima, atingiu a mulher com disparos de arma de fogo. Ana Alice chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações policias, a adolescente relatava que vivia em um relacionamento abusivo.





John Lennon, que se encontrava foragido desde o dia do crime, foi capturado no bairro Dom Expedito, em Sobral. Além do cumprimento de mandado pelo crime de feminicídio, ele foi flagranteado por tráfico de drogas. Agora, o suspeito se encontra à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)