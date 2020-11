A Polícia Civil do Ceará prendeu cinco pessoas na manhã deste sábado (28), no Parque Potira, em Caucaia. Foram apreendidos dinheiro e outros indícios de crime eleitoral. Os detidos foram levadas para depor na sede da Polícia Federal, em Fortaleza. As pessoas são ligadas a campanha do candidato Naumi Amorim (PSD).

Veja mais sobre: Policia