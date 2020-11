SOBRAL: LADRÃO TENTA ASSALTAR CIDADÃO E SE DÁ MAL; VÍDEO

Na manhã de sexta-feira (27), por volta das 06h40min, um ladrão tentou roubar um cidadão que estava nas proximidades do clube dos calçadistas, no bairro Renato Parente. O assaltante estava em uma biz e abordou a vítima que estava parada na calçada. A vítima reagiu ao assalto e desferiu vários socos e chutes no assaltante. O suspeito ainda tentou fugir na moto, mas a abandonou na via. O veículo abandonado era roubado.





Outro indivíduo em uma moto deu logístico na ação criminosa.





A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a motocicleta para Delegacia de Polícia Civil, que investigar os fatos.





Felizmente, a vítima saiu ilesa. Provavelmente, o suspeito estava utilizando um simulacro de arma de fogo.