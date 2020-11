POLÍCIA MILITAR APREENDE DUAS ARMAS DE FOGO NO BAIRRO SANTA CASA, EM SOBRAL

Nesta quinta-feira, 12, cinco pessoas foram detidas com dois revólveres calibre .38 pelos policiais militares da 1ªCompanhia da 4ºBatalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). A ocorrência aconteceu na travessa Pintor Lemos, no Centro de Sobral/CE.





Ao tomarem conhecimento, através de uma denúncia anônima, de um grupo de indivíduos armados transitando em um veículo, os policiais iniciaram as diligências com o intuito de localizar os suspeitos. Após o carro ser avistado, os militares deram voz de parada ao condutor, desembarcando cinco pessoas do veículo. Durante a busca pessoal, foi encontrado um revólver na cintura de Sergio Silva (25), condutor do carro. Na vistoria do automóvel, outro revólver e cinco munições foram encontradas no piso do veículo, sendo todas intactas, em um total de 16.





Além de Sergio Silva, foram detidos Francisco Kennis Gonçalves (26), João Batista Sousa Araújo (35), Alexandre de Castro Amorim (28) e um adolescente.





O procedimento administrativo foi realizado na Delegacia Regional de Sobral, onde foi instaurado um inquérito policial por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.





Assessoria de Comunicação da PMCE