POLICIAIS MILITARES DO RAIO EM AÇÃO!

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) recuperou na última quarta-feira, 11, uma motocicleta de placa OSE-2449 com queixa de roubo e apreendeu um revólver calibre 32. O material foi localizado em uma residência abandonada na avenida Agenor Ribeiro, distrito de São José do Torto, município de Sobral/CE.





Policiais Militares (PMs) do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionados quando patrulhavam as margens da BR-222 acerca de um local usado por criminosos para esconder veículos roubados. De imediato, os agentes foram até o imóvel, onde foi apreendido o material supracitado.





O registro da ocorrência foi realizado na Delegacia Regional de Sobral. Até o momento, ninguém foi preso. Diligencias continuam no sentido de capturar os envolvidos.





Assessoria de Comunicação da PMCE