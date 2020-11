POLÍCIA REGISTRA DOIS CASOS DE ACHADO DE CADÁVER EM GUARACIABA DO NORTE

Dois homens foram encontrados mortos durante o plantão policial do domingo (22), na zona rural do município de Guaraciaba do Norte. O primeiro caso ocorreu no inicio da manhã na localidade de “São José”. Um homem de 45 anos identificado como Marcos Pereira de Sousa, foi encontrado já em óbito caído na calçada de uma mercearia.





O segundo caso aconteceu no inicio da tarde, em uma estrada que dá acesso a localidade de Tambuatá. Populares encontraram caído ao solo o corpo de Antônio da Rocha Soares, que tinha 65 anos. Segundo a Policia, a vítima tinha histórico de problemas relacionados ao alcoolismo.





De acordo com informações da polícia, em ambos os casos não foi constatada nenhuma marca de violência nos corpos e nenhum indício de crime.





Os corpos foram removidos pela equipe da Perícia Forense e encaminhados ao IML de Sobral onde serão realizados exames para identificar a causa morte.





(Ibiapaba 24 horas)