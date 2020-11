Policial Civil é eleito prefeito de Juazeiro do Norte/CE

Dando continuidade à tradição de não reeleger prefeitos, o município escolheu, com 50.715 votos, o principal opositor de Arnon Bezerra como futuro gestor.





Com 38,18% dos votos, Glêdson Bezerra (Podemos) foi eleito à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Seu principal rival, o atual prefeito Arnon Bezerra (PTB), ficou em segundo lugar, com 36,20% votos. Com isso, o município mantém a tradição de não reeleger gestores do Executivo desde a mudança da regra eleitoral que abriu essa possibilidade, na década de 1990. O resultado foi confirmado às 22h13min, com 100% das urnas apuradas.





A candidatura de Glêdson havia sido indeferida por causa da ausência de requisito de registro, mas o prefeito eleito entrou com recurso na Justiça Eleitoral contra a medida.





Na primeira pesquisa Ibope, divulgada em 19 de outubro, Glêdson Bezerra apareceu com 25%, estando empatado tecnicamente com Arnon Bezerra, que tinha 24% das intenções de voto. O cenário de empate técnico se manteve na segunda pesquisa, divulgada em 4 de novembro.









Quem é o prefeito eleito





Glêdson Lima Bezerra (Podemos) tem 39 anos e é natural de Juazeiro do Norte. Foi policial militar de 2001 a 2006, deixando a corporação para ingressar na Polícia Civil. Em 2008, Glêdson participou pela primeira vez de uma eleição municipal, concorrendo ao cargo de vereador. A partir da vitória, a carreira política do policial foi iniciada na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Ele foi eleito para mais dois mandatos no legislativo do município, em 2012 e 2016.





Quais as propostas do prefeito eleito





O plano de governo de Glêdson Bezerra prevê 12 eixos de atuação. O primeiro deles, de educação, é composto, principalmente, por propostas como a ampliação do ensino integral e a regularização do transporte escolar, no município. Para a segurança pública, o prefeito eleito propõe a aquisição de armas de fogo para porte dos guardas civis municipais, por meio de convênio com a Polícia Federal. Já na área da saúde, Glêdson propõe a implantação de um plano de cargos e carreiras para os agentes comunitários.





Cidade





Juazeiro do Norte é um município do Sul do Ceará, conhecida como região do "Cariri", com população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 276.264 pessoas em 2020. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita da cidade é de R$ 16.375,01, sendo o 18º do Estado. Já o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,694.





Com informações do Diário do Nordeste