Quebra-molas da "morte" em Sobral já provocou gravíssimos acidentes

Um quebra-molas localizado na avenida Pimentel Gomes, nas proximidades do antigo clube do Bangu, no bairro Alto da Brasília, está provocando gravíssimos acidentes de trânsito.





Motoristas, comerciantes, funcionários da Grendene e moradores que passam pelo quebra-molas da "morte" denunciam que o redutor de velocidade está provocando vários acidentes.





Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma sequência de acidentes no local. A situação é pior à noite, quando a visibilidade fica comprometida.





O quebra-molas foi construído em desacordo com as normais legais em vigor.





Pelo menos 5 pessoas foram vítimas do quebra-molas da "morte", sofrendo gravíssimas lesões em seus membros.





Detalhe





As vítimas podem ingressar com ações indenizatórias por dano material e moral contra a Prefeitura.