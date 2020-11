Dois irmãos são atropelados por padre e morrem na BR-230 em Várzea Alegre

Jovem tentou desviar de um entulho na rodovia BR-230 e caiu. A irmã tentou prestar os primeiros socorros e os dois foram atingidos pelo automóvel.



Um padre atropelou e matou dois irmãos, em Várzea Alegre, a 446 km de Fortaleza. De acordo com relatório policial, o acidente foi registrado por volta das 18h40, na rodovia BR-230, na noite desta terça-feira (3).



A polícia afirmou que o técnico em enfermagem, João Paulo Ferreira, estava em sua motocicleta quando tentou desviar de entulhos na pista. O condutor da moto se desequilibrou e caiu na rodovia. A polícia também afirmou que a irmã do motociclista, identificada como Lúcia Sousa, em outra motocicleta parou para ajudar o irmão, no entanto, ambos foram atingidos pelo automóvel conduzido pelo padre, que não teve sua identidade revelada.



A Delegacia de Várzea Alegre (18ª Região) apura o caso. A polícia afirmou ainda que o padre deve prestar depoimento na manhã desta quarta-feira (4).



Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) sinalizaram o local e uma e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi acionada.





(Diário do Nordeste)