Recém-nascida morre após tomar injeção, e família acusa enfermeira de negligência em Itapipoca

A morte de uma criança de apenas três dias de vida na cidade de Itapipoca, região Norte do Ceará, é investigada pela Polícia Civil do município após familiares denunciarem um suposto caso de uso de medicação errada.





A família afirma que a criança morreu na manhã desta segunda-feira (9) “após receber uma medicação errada de uma enfermeira” no Hospital São Camilo. O caso foi registrado na noite de segunda-feira, na Delegacia de Itapipoca.





A unidade de saúde afirma que o caso “está sendo avaliado pelas equipes assistenciais e comissões de controle hospitalar” e que “se solidariza com à família neste momento de luto”.





Edilania Fialho, tia de Ana Laura, disse ao G1 que a criança recebeu a medicação benzetacil por volta das 10h40 de segunda-feira (8) e “segundos depois ela já ficou roxa”, tendo a morte confirmada, ainda segundo Edilania, “20 minutos após a medicação aplicada”.





A tia acrescenta que Ana Laura “nasceu saudável” em 6 de novembro, mas a mãe, Francisca Talita Ferreira do Carmo, de 20 anos, teria sido diagnosticada com uma infecção bacteriana e, por isso, começou um tratamento no Hospital São Camilo. Para a família, houve negligência.





“A Ana Laura também foi diagnóstica e por isso iniciou um tratamento, mas com outra medicação. Ontem, quando a enfermeira chegou para aplicar a injeção, a minha cunhada percebeu que estava algo errado. A cor da medicação era diferente das outras e a agulha mais grossa. Ela ainda alertou a enfermeira, mas mesmo assim a injeção foi aplicada. Segundos depois ela ficou roxa e depois morreu”, detalha Edilania.





“É uma dor muito forte. Mas vamos em busca de respostas. Queremos que a Polícia investigue tudo”, completou. O corpo da pequena Ana Laura foi levado à Perícia Forense, em Fortaleza. O velório deverá acontecer nesta quarta-feira (11), em Itapipoca.





