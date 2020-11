Vídeo: Médico deixa coração de doador cair no chão após tropeçar, veja

Um médico tropeçou no chão de um heliponto e caiu junto com o coração que carregava nas mãos para um transplante no Hospital Keck de USC, em Los Angeles (EUA), na última sexta-feira. Antes do acidente, o helicóptero-ambulância que carregava o órgão já havia feito um pouso forçado e tombou no heliponto da unidade de saúde. Apesar da situação, o paciente que estava aguardando pelo órgão na mesa de cirurgia conseguiu receber o coração e ser transplantado.





Segundo o site Metro UK, havia três pessoas dentro do helicóptero, sendo um piloto e dois médicos. Apenas o piloto sofreu ferimentos leves e os outros dois passageiros escaparam ilesos. Assista:

Vídeos compartilhados por canais de televisão local mostram o helicóptero-ambulância tombado no heliponto do hospital. Em seguida é possível ver um bombeiro retirando o coração doado de dentro do helicóptero e entregando a um médico que logo sai do local com o órgão em mãos para levá-lo ao paciente que estava na sala de cirurgia aguardando o transplante.





No meio do caminho, o médico tropeça em um objeto e cai junto com o órgão. Após a queda, um bombeiro dá apoio e ajuda o médico a se levantar enquanto outras pessoas saem correndo para pegar o coração. Outro profissional da saúde segura o coração nas mãos e, junto com o médico que tropeçou, saem a caminho da parte interna hospital. Não é possível ver com clareza na filmagem, mas acredita-se que o órgão estava dentro de uma embalagem adequada para o acondicionamento de órgãos.





Funcionários do hospital contaram que, apesar dos imprevistos, o coração chegou com segurança até o local e o paciente conseguiu receber o transplante. Além disso, em comunicado, um porta-voz do hospital afirmou que “ninguém no solo ou no hospital ficou ferido [devido ao pouso forçado do helicóptero] e o atendimento ao paciente [que recebeu o transplante] não foi interrompido”.





“O Hospital está trabalhando em estreita colaboração com o Corpo de Bombeiros de Los Angeles e o Departamento de Polícia de Los Angeles para gerenciar e investigar o acidente”, informou ainda o hospital.





De acordo com o site do canal 10, da ABC São Diego, a Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte também estão investigando o que causou o acidente com o helicóptero.





Fonte: Uol