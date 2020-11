Sobral: Ivo Gomes promete novo hospital para cirurgias eletivas e defende continuidade no poder

O candidato pedetista foi entrevistado no programa PontoPoder Eleições nesta sexta-feira (6).

Candidato à reeleição em Sobral, Ivo Gomes (PDT) defendeu, na noite desta sexta-feira (6), a construção de um hospital especializado em cirurgias eletivas de baixa e média complexidade no município. Em entrevista ao programa PontoPoder Eleições, da TV Diário, o candidato afirmou que a medida ajudaria a lidar com a fila de pacientes à espera de cirurgias, as quais tiveram de ser suspensas durante a pandemia. Para ele, o equipamento poderia beneficiar toda a região Norte.





Ivo Gomes foi o segundo entrevistado entre os candidatos a prefeito de Sobral, quinto maior colégio eleitoral do Ceará. Na quinta-feira (5), Oscar Rodrigues (MDB) também participou do programa. Apenas os dois disputam o comando do município. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 21h55, na TV Diário, no canal do PontoPoder do YouTube e no site do Diário do Nordeste.





Veja a entrevista de Ivo Gomes, no PontoPoder Eleições:





Além dos desafios na área da saúde, o atual prefeito reconheceu que o próximo gestor da cidade terá de resolver ainda outra consequência da pandemia: a paralisação das atividades da rede municipal de educação. Ivo Gomes elegeu 2021 como “especial”, já que será o primeiro ano letivo após a suspensão de aulas devido ao novo coronavírus.





Ele afirmou que a Prefeitura está se preparando com a compra de EPIs para alunos e professores, mas também promete que a administração municipal deve adquirir mais prédios para “espalhar” os estudantes e evitar a contaminação.





“A nossa ideia é, já adquiridos os EPIs para a meninada, abrir mais prédios. Nós estamos nos preparando para isso, para que os prédios no ano letivo de 2021 sejam mais prédios do que a gente tem hoje. Para que a gente possa espalhar mais as crianças e adolescentes que estão na rede municipal, testar todos os professores e crianças antes de iniciar as aulas. Fazer isso gradativamente, por grupos, e vamos acompanhando. Acompanhando cada passo dos acontecimentos para que não haja contaminação, ou havendo contaminação a gente tenha tempo para reagir e, enfim, isolar o caso dentro da escola e parar a escola se for o caso”.





Quando questionado sobre a continuidade do grupo político que representa por 24 anos na Prefeitura da cidade, Ivo Gomes defendeu que os aliados foram responsáveis por diversas mudanças em Sobral. Ele citou, durante a entrevista, políticas de educação, saúde, moradia e saneamento básico.





“Isso é fruto de muito trabalho e não acontece da noite para o dia. Você tem que planejar as coisas e ter metas de médio e longo prazo. E vamos continuar fazendo, resolvendo muitos problemas. Obviamente, os problemas nunca vão acabar, porque se fosse assim nos países desenvolvidos não tinha mais nem eleição”, disse.





Quando questionado sobre a ausência de mais forças políticas no pleito disputado entre dois candidatos, Ivo Gomes discordou ainda que a eleição pela administração de Sobral seja polarizada entre duas famílias. “A aliança que eu lidero é uma aliança que está junta desde o começo, inclusive com adversários à época”, afirmou.





Ele destacou que a coligação da qual faz parte conta com outros 10 partidos. O candidato ainda afirmou que o único adversário neste pleito, Oscar Rodrigues (MDB), é “novato” e “não tem tradição na política”. O concorrente é pai do deputado federal Moses Rodrigues (MDB), que disputou a prefeitura do município em 2016 contra Ivo Gomes.





Fonte: Diário do Nordeste/PontoPoder