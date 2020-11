Suspeito de narcotráfico é preso por agentes da PF em condomínio luxo no Aquiraz

Agentes da Polícia Federal prenderam, na manhã desta segunda-feira (9), em um condomínio de luxo no Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) um homem investigado por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A operação ocorreu no começo da manhã e, segundo moradores, foram ouvidos estampidos.





A PF também cumpriu três mandados de busca e apreensão, na mesma operação, em Juazeiro do Norte e Barbalha, Municípios da Região do Cariri (Sul do estado), onde um segundo suspeito foi preso. A ação faz parte da “Operação Símios”, que cumpre mandados no Ceará e em outros cinco estados brasileiros.





Conforme a Polícia Federal, o suspeito preso no condomínio de luxo em Aquiraz mora em Juazeiro do Norte e estava em um apartamento alugado no condomínio.





Outros estados





Após a prisão, o homem foi levado para a sede da superintendência da PF, em Fortaleza. Já o suspeito detido em Barbalha, foi encaminhado para a Delegacia Municipal da cidade.





Nos outros estados, foram emitidos mandados para Jaboatão dos Guararapes (PE), Bonito (PE), Petrolina (PE), Natal (RN), Parnamirim (RN), Teresina (PI), São Paulo (SP), Sumaré (SP) e Cuiabá (MT). Oitenta policiais participam da ofensiva, que cumpre, ao todo, 22 mandados.





(Fernando Ribeiro)