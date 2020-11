Violência no fim de semana tem saldo de 40 mortos em assassinatos e acidentes

Quarenta pessoas tiveram morte violenta no Ceará no fim de semana. De acordo com os registros das autoridades da Segurança Pública, entre a última sexta-feira (6) e a madrugada desta segunda-feira (9), ocorreram no estado 29 casos de assassinatos. Já os acidentes de trânsito foram os responsáveis pelo óbito de 11 pessoas.





Em Fortaleza, Capital, a Polícia registrou 11 homicídios nos seguintes bairros da cidade: Jangurussu (2), Parque Santa Rosa (2),Bom Jardim, Conjunto Palmeiras, Pirambu, Cambeba, Tancredo Neves, Mondubim e Edson Queiroz.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), cinco pessoas foram mortas nos Municípios de Cascavel (2), Eusébio, Horizonte e Caucaia.





No Interior Norte foram seis pessoas assassinadas nos Municípios de Sobral, Independência, Forquilha, Crateús e Itarema (2 ).





Já no Interior Sul, onde ocorreu a maioria dos crimes de morte no Interior, a Polícia fez o registro de assassinatos em Jaguaruana (3), Aracati, Tabuleiro do Norte, Juazeiro do Norte e Iguatu.





Acidentes





Onze pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (2), Fortaleza, Araripe, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Nova Russas, Novo Oriente, Campos Sales, Russas e Parambu.





(Fernando Ribeiro)