Tatu-peba é arrastado em via pública durante comemoração política em Caridade/CE

Eleitores, ativistas políticos submeteram a tortura um tatu-peba, durante comemoração política no município de Caridade, no interior do Ceará.





Eles comemoravam a vitória da candidata Simone Tavares (PDT), que foi eleita prefeita no último domingo (15).





Em um dos vídeos divulgado nas redes sociais, o animal é arrastado por uma motocicleta em via pública. Em outro vídeo, uma mulher aparece dando algo que seria bebida alcoólica ao tatu-peba. Pessoas que aparecem ao lado, se divertem com a cena. No local também é possível ver várias pessoas sem máscara, algo obrigatório em todo o Estado do Ceará.





A ação seria um deboche ao adversário político que perdeu a eleição. No entanto, o animal que foi submetido a maus-tratos.





O portal Canindé Online, entrou em contato com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e aguarda um posicionamento.

Com informações do portal Canindé Online

