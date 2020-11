VIOLÊNCIA: HOMEM DE 50 ANOS É MORTO A GOLPES DE FOICE EM UBAJARA

Um homem de 50 anos foi morto a golpes de foice na tarde da segunda-feira (16), no município de Ubajara. O crime ocorreu em uma estrada de chão próximo a rua Francisco Cavalcante Furtado.

Segundo a Polícia, o suspeito teria sido o próprio irmão da vítima que já foi identificado e está foragido. Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que o crime teria ocorrido após uma discussão entre a vítima e o irmão de 37 anos. A vítima foi identificada como Antônio Augusto Pereira, que residia próximo ao local. Ele foi atingido com golpes no rosto e no pescoço e morreu na hora.





O corpo foi encaminhado ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





A polícia realiza diligências com o objetivo de capturar o suspeito.





(Ibiapaba 24 horas)