Usuário de drogas mata os pais a facadas e golpes de enxada na zona rural de Acarape

Um jovem usuário de drogas assassinou os pais no começo da manhã desta quarta- feira (18). O duplo assassinato aconteceu no Município de Acarape (a 54Km de Fortaleza). Logo após o crime, moradores tentaram linchar o assassino, que foi resgatado pela Polícia Militar e levado para o vizinho Município de Redenção, onde permanece sob escolta policial.

A tragédia em família aconteceu no Sítio Marrecas, na zona rural do Município de Acarape. Era por volta de 6h30 desta quarta-feira quando o jovem, identificado até o momento apenas por Rafael, matou o pai e a mãe a golpes de faca e de enxada. As vítimas foram identificadas como Ubiraci e Maria.





O crime teria ocorrido durante mais uma discussão entre Rafael e os pais. Ele exigia dinheiro para comprar drogas, mas como não foi atendido, passou a proferir ofensas contra os pais e acabou praticando o duplo assassinato.





Revoltados com o crime, moradores da localidade tentaram matar o assassino. Neste momento, Rafael está na delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde será ouvido e autuado em flagrante.





Os corpos das vítimas permanecem no local enquanto é aguardada a presença de uma equipe do Núcleo Regional da Perícia Forense do Estado (Pefoce) de Canindé. É para Canindé também que os corpos serão enviados logo após a perícia preliminar na cena do crime.





(Fernando Ribeiro)