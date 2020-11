VIOLÊNCIA: MAIS UMA MOTO É ROUBADA NA CIDADE DE SOBRAL

Por volta das 16h30min desta sexta-feira, dia 5, aconteceu um roubo de veículo no Centro de Sobral.

A vítima conduzia sua motocicleta, quando nas proximidades do museu do Eclipse, um homem armado de revólver abordou e roubou o veículo do cidadão.

O ladrão fugiu sentido bairro Alto Novo.

O veículo roubada foi uma Honda CG de cor preta e placa POB-6917.

Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.